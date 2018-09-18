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'Messi gibiyim' diyen Griezmann'a Ramos'tan cevap: CAHİL

La Liga devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyede olduğunu söyleyen Fransız yıldız Antoine Griezmann için "Cehalet mutluluktur." dedi

18 Eylül 2018 Salı 17:45
'Messi gibiyim' diyen Griezmann'a Ramos'tan cevap: CAHİL

Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, basın toplantısı düzenlerken Atletico'nun Fransız yıldızı Antoine Griezmann hakkında çarpıcı sözler kullandı.

"RONALDO VE MESSİ İLE AYNI SEVİYEDEYİM"

Ramos, geçtiğimiz günlerde ''Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyedeyim.'' diyen Antoine Griezmann hakkında konuştu.

"TAVSİYE ALMASI GEREKİYOR"

Fransız futbolcuyu eleştiren Ramos, ''Cehalet mutluluktur. Bu çocuğu dinlediğimde aklıma Totti, Buffon, Raul, Casillas, Iniesta geliyor. Bu futbolcular her şeyi kazandılar ama Altın Top ödülü almadılar. Simeone, Koke veya Godin'den tavsiye alması lazım. Griezmann iyi bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:45
  1. Antoine Griezmann
  2. Sergio Ramos
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Lionel Messi
  5. Açıklama
  6. Atışma
  7. La Liga

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