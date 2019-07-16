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Mesrur Barzani, Irak Başbakanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

16 Temmuz 2019 Salı 20:14
Mesrur Barzani, Irak Başbakanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, IKBY'de yeni kabinenin kurulması ve başbakan seçilmesi dolayısıyla Barzani'yi kutladı.

Abdulmehdi, Irak merkezi hükümetinin, IKBY ile iş birliği ve dayanışma içinde tüm Iraklıların çıkarları ve anayasa çatısı altında ülkenin birliği için askıda kalan tüm sorunların çözülmesini istediğini belirtti.

Göreve geldikten sonra öncelikle Bağdat'ı ziyaret etmek istediğini dile getiren Mesrur Barzani de IKBY olarak Irak merkezi hükümetiyle askıdaki tüm sorunların anayasa temelinde çözülmesi noktasında ortak çalışma ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

IKBY Başbakanı Barzani, Abdulmehdi ile görüşmesinin ardından Irak Meclis Başkanı Halbusi ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Barzani, şunları söyledi:

"Buraya Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözülmesi için geldik. Bu çerçevede Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bölge olarak söylenmesi gerekenleri dile getirdik. Söz konusu sorunların çözülmesi için de kısa sürede teknik heyetin toplantıları gerçekleştirilecektir."

Irak Meclis Başkanı Halbusi de IKBY Başbakanı ve beraberindeki heyetle önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Her iki taraf arasında başta bütçe meselesi olmak üzere petrol ihracatı ve gelirleri gibi askıda kalan sorunların anayasal zeminde çözülmesini ele aldık." dedi.

Mesrur Barzani, bugün geldiği Bağdat'ta ilk önce Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edilmişti.




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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:14
  1. Adil Abdulmehdi
  2. IKBY
  3. Irak
  4. Mesrur Barzani

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