Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı Denizli'de yol kenarındaki bir eve çarpan meşrubat yüklü kamyonette sıkışan sürücü yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde yol kenarındaki bir eve çarpan meşrubat yüklü kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ömerli Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Adem Avcı yönetimindeki 20 L 8701 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir kısmı yıkılırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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