MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kahvaltısında gelinlikten kaftana, kozmetikten davetiyeye birçok hediye yapılan kura çekimiyle kadın esnaflara dağıtıldı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından geleneksel hale getirilen 8 Mart Kadınlar Günü kahvaltı programında odanın kadın üyeleri hediye çekilişiyle birçok hediyenin sahibi oldu. Özyılmaz medya tarafından gelinlik, kaftan ve düğün fotoğrafı çekimi hediyesinin yanı sıra diğer kadın esnaflardan da kozmetik, davetiye ve diyet kliniğinden hediye çeklerinin kura çekimi büyük heyecana sahne oldu.

Programın açılışında bir konuşma yapan MESO Başkanı Bahattin Akyüz, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutluyorum. Dünyanın yarısını siz kadınlar oluşturur diğer yarısını da sizler yetiştirirsiniz. Yaşamın en güzel rengidir kadın, hatta tüm renkleridir. Kadınlar Gününe özel kahvaltı etkinliğimize değerli üyelerimizin teşrifleri bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Şahsım, yönetim, denetim kurulum ve oda personelim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın bu özel gününü, Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutlar, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi dilerim. Geçen sene de yaptığımız gibi gelinlik çekilişimizin yanında kaftan ve fotoğraf çekimi çekilişi de var. Bunun yanında bir kaç tane daha hediyemiz var." dedi.

Odanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Özyılmaz Medyanın sahibi Hilmi Özyılmaz ise, çekilişle kendileri tarafından 3 hediyenin, Manisa Diyet Klinikten de 3 tane, bir tane bin adet davetiye ve 100 TL’lik kozmetik ürün hediyesinin çekilişinin yapılacağını belirtti. Özyılmaz’ın konuşmasının ardından yapılan kura çekilişiyle hediyeler sahiplerini buldu. Programın sonunda kahvaltıya katılan tüm kadınlara da oda tarafından hediyeler takdim edildi.