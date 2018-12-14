Meslektaşlarına yardım ederken şehit olan polis için tören

MERSİN (AA) - Mersin'de araçları arızalanan meslektaşlarına yardım etmek isterken kamyonun çarpması sonucu şehit olan kıdemli başpolis Turan Kara, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından 31 yıllık polis Turan Kara'nın (54) naaşı, Muğdat Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Rahime, oğulları Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Onur ile Halil Uğur Kara, yakınları, Mersin Valisi Ali İhsan Öztürk, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende sık sık annelerine sarılan şehidin oğulları, gözyaşlarını silerek onu teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı polis aracından dumanlar yükseldiğini gören bölgedeki trafik ekipleri, yardım için aracın yanında durmuş, bu sırada narenciye yüklü kamyon, iki polis aracına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 3'ü polis 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, kıdemli başpolis Turan Kara, şehit olmuştu.