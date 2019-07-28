Meslektaşları tatilde, onlar okulu yeniliyor

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, meslektaşları gibi tatile gitmek yerine ellerine kazma kürek alıp okullarını tadilattan geçiriyor.

Kurtalan ilçesinde eğitim veren Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, örnek bir davranışa imza attı. Okulların tatil olması ile bütün bir yılın yorgunluğunu atmak yerine sırt sırta veren öğretmenler önce okulun sorunlarını tek tek belirledi. Sorunları belirleyen öğretmenler, daha sonra aldıkları malzemelerle işe koyuldu. Çimento harcı yapıp duvarları sıvayan, iskeleye çıkıp kum taşıyan öğretmenlerin fedakar davranışı vatandaşların takdirini topladı.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Atatürk Ortaokulu Müdürü Cemal Doğan, yaz tatillerinde olmalarına rağmen okulun ihtiyaçları nedeni ile tatil yapmak yerine çalışmayı tercih ettiklerini söyledi. Doğan, “Zaten okulumuzda yeşil alan hiç bulunmuyor. Bunu telefi etmek için, öğrencilerimize güzel bir okul bahçesi sunmak için yaz tatili olmasına rağmen burada okul bahçesini düzenleme çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmalarda Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Onun dışında burada biz öğretmenler olarak çalışıyoruz şuan. Ben okulumuzun müdür vekaletini yürütüyorum. Yanımda müdür yardımcımız var. Duvara sıva yapan beden eğitimi öğretmenimiz. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlık göstererek yardımcı oldu bize. Biz yerli öğretmenleriz. Bu okul bahçesinin durumu içimize sinmedi. Bundan dolayı düzeltme çalışması içerisine girdik. İmkansızlıklar içerisinde yürütüyoruz bunu. Tabii proje bununla bitmeyecek. Duvar çalışması bittikten sonra okul bahçesi içerisinde basketbol sahasının çizimi var. Öğrencilerin düzgün bir sıraya yerleşebilmesi için sıra çizgilerini çizmeyi düşünüyoruz. Okulun yan tarafı da bulunan üst kademeye de yeşillendirme çalışmalarımız olacak inşallah” dedi.

"Çalışmalarımız bununla bitmeyecek"

Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bilal Aydın ise, meslektaşlarının tatilde olmalarına rağmen kendilerinin çabalarıyla okul bahçesinde tadilat işine girdiklerini söyledi. Aydın, “Bir yerden başlanması gerektiğine inandık. İnşallah çalışmalarımız bununla da bitmeyecek. Çocuklar gidip tuvaletlerden su içmekteydiler. Bu hiçbir şekilde hijyenik bir durum oluşturmamaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için okul bahçesine inşallah bir çeşme yapmayı da düşünüyoruz” diye konuştu.