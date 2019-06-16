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Meslektaşları kazada kalbi duran doktoru kurtarmak için seferber oldu

Samsun’da Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan doktor kazada ağır yaralanıp kalbi durunca yardımına ambulans helikopter yetişti ve doktorun duran kalbini çalıştırmak için meslektaşları seferber oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 18:08
Meslektaşları kazada kalbi duran doktoru kurtarmak için seferber oldu

Samsun’da Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan doktor kazada ağır yaralanıp kalbi durunca yardımına ambulans helikopter yetişti ve doktorun duran kalbini çalıştırmak için meslektaşları seferber oldu.


Kaza, Durağan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Raif Çaylı (50), 55 JS 919 plakalı motosikleti ile seyir ederken yola çıkan traktörle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü doktor Raif Çaylı ağır yaralandı. Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan doktor için Samsun’dan ambulans helikopter sevk edildi. Yaralı doktor, kara yoluna inen ambulans helikoptere kara ambulansı ile götürüldü. Ambulans helikopter teslim aldığında kalbi ve solunumunu durduğu tespit edilen Raif Çaylı için meslektaşları seferler oldu. Ambulans helikopterde kalp ve solunup canlandırılması yapıldı. Çaylı helikopter ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesi acil servis önündeki helikopter pistine getirilen Raif Çaylı’nın bu sırada kalbi ve solunumu yine durdu. Meslektaşları Raif Çaylı’nın hayata döndürmek için helikopter pistinde uzun süre uğraştı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Raif Çaylı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:08
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