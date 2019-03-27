Meslektaşının kurşunuyla şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminali’nde görevliyken meslektaşının tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, memleketi Sivas’ta gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Kayseri Havaalnı İç Hatlar Terminali’nde görevli polis memuru Ali Ağkuş (50) ile meslektaş E.B. arasında dün tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu E.B. tabancasıyla evli ve 3 çocuk babası Ali Ağkuş’u vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ağkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, sabah saatlerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’a gönderildi. Ulu Camii’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan polis şehitliğinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze sırasında şehidin eşi Fatma, oğulları Burhaneddin ve Ahmet Mert ile kızı Şevval Nisa’nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Şehidin bazı yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazene namazına şehidin yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgenaral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.