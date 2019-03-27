Meslektaş kurşunuyla şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kayseri Erkilet Havaalanı’nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’a uğurlandı.

3 çocuk babası 50 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ali Ağkuş için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol üyeleri, şehit Ağkuş’un ailesine taziyelerini iletti. Şehit Ağkuş’un özgeçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu dualar eşliğinde memleketi Sivas’a uğurlandı.

Dün meydana gelen olayda Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polis memurları E.B. ile Ali Ağkuş arasında tartışma çıkmış, E.A. tabanca ile meslektaşı Ağkuş’u vurmuştu. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Ağkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. E.A.’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.