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"Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu" yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kalite güvence sistemi bağlamında kurumsal dış değerlendirmelerinin ele alındığı "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu" yayımlandı- Bu kapsamda, Türkiye'deki 3 bin 494 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu, 6 temada 65 gösterge aracılığıyla değerlendirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:47
"Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu" yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kalite güvence sistemi bağlamında kurumsal dış değerlendirmelerinin ele alındığı "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

Bakanlık tarafından internet sitesinde yayımlanan raporda, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kalite güvence sistemi bağlamında kurumsal dış değerlendirmeleri ele alındı. Rapor, "Eğitim, Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi" kapsamında yayımlanan ikinci rapor oldu.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı rapor, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu, Ümare Altun, Yusuf Çidem, Aslı Demircan, Emel Bakırkaya ve Ayşim Seçen tarafından hazırlandı.

- 3 bin 494 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu değerlendirildi

Raporda, 2 bin 489'i mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 633'i çok programlı Anadolu lisesi ve 372'i mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 3 bin 494 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun dış kalite değerlendirmesi yapıldı.

Bu değerlendirme, "eğitim-öğretim ortam ve alt yapısı", "öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu", "rehberlik çalışmaları", "proje ve okul sektör iş birliği çalışmaları", "sosyal etkinlik çalışmaları" ile "yönetim ve organizasyon" olmak üzere 6 temada 65 gösterge aracılığıyla yapıldı. Bu kapsamda, altı temada 81 ildeki en başarılı mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri belirlendi.

- Dış kalite değerlendirmesi belirli periyotlarla tekrarlanacak

2017-2018 eğitim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan dış kalite değerlendirmesi bir süreç izleme çalışması olarak belirli periyotlarla tekrarlanacak. Böylece her dönem, bir önceki döneme göre gelişimin takip edilebileceği çalışmada toplanan verilerin niteliği geliştirilerek yeni yapılacak çalışmalarda kurumlar hakkında daha detaylı bilgiye ulaşma imkanı sağlanacak.

MEB mesleki teknik eğitim veren okullarda kurduğu kalite güvence sistemi ile okulların kalite kültürünü geliştirmelerini ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmelerine destek vermeyi hedefliyor.

Ayrıca dış değerlendirme sürecinde belirlenecek iyi uygulama örneklerinin de tüm okullara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:47
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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