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Mesleki eğitim meyvesini verdi

LGS’de sonuçlarına göre Mesleki ve Teknik liselere rağbetin arttığını belirten Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer, ”Attığımız adımların meyvelerini kısa sürede vermesi bizleri mutlu etti ve sorumluluklarımızı artırdı” şeklinde konuştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
Mesleki eğitim meyvesini verdi

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da açıklandı. Sonuçlar öğrencilerin mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgilerinin arttığını gösteriyor. Alınan başarılı sonuçların sırrını sorduğumuz MEB mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sektörle iş birliği yapıldı

Mesleki ve teknik eğitimde sektörün sürece katılmasının öneminin altını çizen Özer, şunları söyledi: “Mesleki ve teknik eğitimde 53 alanda eğitim veriyoruz. 2018 yılı Eylül ayına kadar 35 alanda sektörle 79 iş birliği kurulmuştu. Bu alana özel önem verdik ve sistematik iş birliği sürecini başlattık. Eğitim verdiğimiz 53 alanda da sektörlerle iş birliklerini tamamladık. Şu anda 53 alanda sektörle 131 iş birliği sağladık. Artık iş birliklerimiz birden fazla kurum ve kuruluşu içeriyor. 149 kurum ve kuruluş var. Tüm paydaşları kapsayacak şekilde genişlettik.

Bölgesel ve tematik

Bölgesel iş birliklerine özel önem verdiklerini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iki temada iş birliğine gittik. İlk olarak geleneksel Türk sanatları alanında ilk kez lise seviyesinde bir okulumuzu İstanbul’da kurduk. Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi %100 doldu. Böylece bu alanda eleman ihtiyacımızı karşılayacağımız gibi ulusal ve uluslararası etkinliklerde de güçlü bir şekilde yer alabileceğiz. İkinci alan olarak turizmi seçtik. Bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da 11 okulumuzu  bu kapsama aldık. Bu okullarımızda İngilizce ve Rusça dillerine ilave olarak bölgenin turizm özelliklerine göre Arapça, Almanca, Fransızca veya Çince de öğretilecek. Bu okullara öğrencilerimiz rağbet ettiler.

Mesleki ve teknik eğitime özel önem

İstanbul’da mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine özel önem verdiklerinin altını çizen Özer bu konuda önemli bir adım attıklarını belirterek şöyle devam etti: “İstanbul’da mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek ve tercih edilebilir yapmak için önemli bir iş birliğine gittik. Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine gittik. Öğrencilerimiz bu okullara yoğun ilgi gösterdiler. Protokol kapsamındaki 72 okuldaki 104 programın tamamı dolarken okullardaki ortalama doluluk oranı %97’ye yükseldi.

TOBB ile yakın temas meyvelerini verdi

Bu iş birliklerine ilaveten TOBB ile ’81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ projesini başlattıklarını vurgulayan Özer, “Tüm bu iş birliklerine ilaveten tüm illerimizdeki sanayi ve ticaret odalarımızı sürece dâhil etmek için TOBB ile önemli bir adım attık. Bu kapsamda her ilden bir okulumuzu seçtik. Bu okullarımızda da doluluk oranı yüzde 99’a yükseldi” diye konuştu.

ASELSAN’a eleman

Mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Mahmut Özer, şöyle devam etti: “Örneğin savunma sanayi alanında teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile önemli bir adım atarak öğrenciler için son derece cazip şartları olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk. Kontenjanın çok üzerinde başvuru oldu. Okul yüzde 100 dolduğu gibi okulun yüzdelik dilimi de yükseldi ve yüzde 0,46’lık dilimden öğrenci aldı. Benzer şekilde İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde de yüzdelik dilimler çok iyi. %1,26’lık dilimden öğrenci aldı. Bu mesleki ve teknik eğitimde ilk kez oluyor. Artık mesleki ve teknik eğitimde yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan okullarımız var. Diğer taraftan sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 74’den yüzde 98’e yükseldi. Attığımız adımların meyvelerini kısa sürede vermesi bizleri, çalışma arkadaşlarımızı çok mutlu etti ve sorumluluklarımızı artırdı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:37
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Balıkesir
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
  8. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
  9. MEB mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
  10. Anadolu liseleri
  11. Mesleki ve teknik eğitim
  12. Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  13. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  14. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  15. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  16. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
  17. 81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  18. TOBB
  19. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  20. ASELSAN

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