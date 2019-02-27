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Mesleki protokol imzalandı

Milas Belediyesi ile TMMOB bağlı mesleki oda temsilcileri ile mesleki protokol imzalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Mesleki protokol imzalandı

Milas Belediyesi ile TMMOB bağlı mesleki oda temsilcileri ile mesleki protokol imzalandı.


Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma,kültürel,tarihi,doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve TMMOB oda temsilcileri ile başkanlık makam odasında imzalandı.


Milas Belediyesi ile TMMOB bağlı Mimarlar Odası,Mühendisler Odası,Elektrik Mühendisleri Odası,Jeoloji Mühendisleri Odası Milas temsilcileri arasında imzalanan protokol gereği Sağlıklı Kentleşme,Nitelikli yapılaşma ve daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi hedefleniyor. Düzenlenen imza törenine Milas Belediyesi adına Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Mimarlar Odası Temsilciliği adına Ayşegül Keskin, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliği adına Murathan Karadeniz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Temsilciliği adına İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, Milas Belediyesi personeli Harita Mühendisi Tolga Ay,Makine Mühendisleri Odası Temsilciliği adına Veli Önder,Elektrik Mühendisleri Odası Temsilciliği adına Emrullah Tuna ve Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilciliği adına ise Azmi Peker katıldı.


İmzalanan protokolün Milas’a hayırlı olmasını dileyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, emeği geçen herkese teşekkür etti.


İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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