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Meslekî eğitimde Bursa örnek oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, ‘Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin Türkiye’ye model olduğunu söyledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:50
Meslekî eğitimde Bursa örnek oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, ‘Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin Türkiye’ye model olduğunu söyledi.


BTSO Eğitim Konseyi toplantısı, aynı zamanda Mutfak Akademi öğrencilerinin uygulama alanı olan 1889 & Double F Restaurant’ta düzenlendi. Eğitim Konseyi üyelerinin yer aldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, sektörel konseylerin BTSO’nun makro projelerinin odak noktasını oluşturan bir yapılanma olduğunu söyledi. BTSO olarak insan odaklı projeler üretmeye devam ettiklerini ifâde eden Osman Nemli, “İş dünyasının gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi ile 360’tan fazla eğitim programından 25 bini aşkın kişi faydalandı. BUTGEM ile de 25 bine yakın kursiyerimiz meslek sahibi oldu. Odamız tarafından hayata geçirilen Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi ile tarihi Kirazlıyayla Sanatoryum Binasını iş dünyası için eğitim ve konaklama merkezine dönüştürüyoruz” dedi.


BTSO olarak mesleki eğitime yönelik şimdiye kadar önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Osman Nemli, “Şubat ayında Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un katılımıyla ‘Meslekî ve Teknik Eğitim İşbirliği’ protokolüne imzâ attık. Bu protokolün ardından hemen aksiyonumuzu aldık. İlk olarak okulların yönetici ve öğretmen kadroları ile iş dünyası kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla toplantılar yapıldı. Bursa Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA’nın destekleriyle kurgulanan proje 19 okulda yürütülüyor. Proje ile Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.


Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO bünyesinde faaliyet gösteren sektörel konsey yapılanmasının sektördeki birlikteliği artırdığını belirtti. Üniversite olarak BTSO ile birlikte çok sayıda projeye imza attıklarını kaydeden Kılavuz, konseyin çalışmalarına da katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Bursa’da üniversite sayısının yetersiz olduğunu belirten Kılavuz, “Şu ânda Antalya 3, Adana 3, Kayseri 4 ve Konya 6 üniversiteye sahip. Bursa’nın iki devlet üniversitesi var. Üniversite sayısının artırılması ve niteliklerinin yükseltilmesi noktasında Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her türlü akademik desteği vermeye hazırız” dedi.


BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, konseyin eğitim sektörünün tüm paydaşlarının buluştuğu platform olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:50
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