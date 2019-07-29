"Mesleki eğitimde atak devam ediyor" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros, lise müdürü olarak göreve başlıyor"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Toros'un İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Müdürü olarak göreve başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "#eğitimdedeğişimbaşladı" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros lise müdürü olarak göreve başlıyor. İlk dersi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca veriyor ve lisedeki öğretmenlerimize ilaveten öğretim üyeleri de yanımızda." ifadesini kullandı.

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