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Mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencilere lise diploması

Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin lise diploması almasının önünün açıldığını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
Mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencilere lise diploması

Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin lise diploması almasının önünün açıldığını söyledi.


Özkara, yaptığı açıklamada, bu merkezlere giden öğrencilerin ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamaları sebebi ile lise diploması alamadıklarını hatırlattı. Başkan Fethi Özkara, “Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkân tanıyarak lise diplomasına sahip olmalarının önünü açmıştır” dedi.


Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerin yeni düzenlemeyle okulda fark derslerinin yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip olduklarını belirten Özkara, Çıraklık Eğitim Merkezi’nde sanat gören öğrenciler ve esnaf ve sanatkârlar adına Milli Eğitim Bakanı’na ve emeğine geçenlere teşekkür etti.



Bayram mesaisi


394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu’na istinaden erkek berberlerin pazar, bayan kuaförlerin de salı günleri dükkânlarını kapatmak istediklerini ifade eden başkan Fethi Özkara konuyla ilgili şunları söyledi:


“Ancak Kurban Bayramı haftası olması nedeniyle halkımızın mağdur olmaması için ve üyelerimizin de yoğunlukta sıkıntı yaşamamaları adına 4 Ağustos Pazar günü erkek berberlerimiz, 6 Ağustos Salı günü ise bayan kuaförlerimiz iş yerlerini açıp çalışabilirler.”


Başkan Özkara, tüm meslektaşları ve Eskişehirlilerin Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
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