0553 313 94 23

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Mitat Tepe yeni uygulama ile mesleki teknik merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Mitat Tepe yeni uygulama ile mesleki teknik merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.


Mesleki Eğitimdeki değişiklikler ile ilgili bir açıklama yapan Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Mitat Tepe, 12 Temmuz 2019 Tarihli Resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını ifade ederek, bundan sonra mesleki eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitim programları ile diploma alabileceklerini kaydetti.


Tepe, "Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla almaları mümkündür. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemede mesleki eğitim merkezi öğrencileri, fark derslerini kayıtlı oldukları okullarda tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanmıştır denilmektedir. Bu düzenleme ile tercih yapmamış öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos’ta nakil döneminde başvurularını mezun olduğu ortaokuldan mesleki eğitim merkezlerini tercih ederek, lise diplomasını ve bununla beraber 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ustalık belgelerini alabilirler" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    1. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    2. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    3. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    4. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    5. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    6. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    7. Teniste çalışmalar tam gaz
    8. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    9. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    10. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    11. Engelsiz mobil eğitim projesi
    12. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    13. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    14. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    15. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    16. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    17. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    18. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    19. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    20. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    21. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    22. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    23. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    24. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    25. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    26. "Su meselesi Türkiye ile..
    27. Mama kabına beton döktüler
    28. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    29. Dicle Elektrik’ten başarılı personele..
    30. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"