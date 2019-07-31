Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Mitat Tepe yeni uygulama ile mesleki teknik merkezi öğrencilerinin artık kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da alabileceklerini belirtti.

Mesleki Eğitimdeki değişiklikler ile ilgili bir açıklama yapan Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Mitat Tepe, 12 Temmuz 2019 Tarihli Resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını ifade ederek, bundan sonra mesleki eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitim programları ile diploma alabileceklerini kaydetti.

Tepe, "Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla almaları mümkündür. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemede mesleki eğitim merkezi öğrencileri, fark derslerini kayıtlı oldukları okullarda tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanmıştır denilmektedir. Bu düzenleme ile tercih yapmamış öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos’ta nakil döneminde başvurularını mezun olduğu ortaokuldan mesleki eğitim merkezlerini tercih ederek, lise diplomasını ve bununla beraber 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ustalık belgelerini alabilirler" diye konuştu.