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Mesleki eğitim kayıtları devam ediyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı (CNC) programı için başvurular devam ediyor.

16 Temmuz 2019 Salı 16:00
Mesleki eğitim kayıtları devam ediyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı (CNC) programı için başvurular devam ediyor.


Coşkunöz Eğitim Vakfı mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonuyla projelerini sürdürüyor. Makine ve kalıpçılık üzerine oluşturulan “Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı (CNC) Programı” eğitimleri için başvurular 30 Ağustos 2019 tarihine kadar devam ediyor. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Türk otomotiv sanayisine kalifiyeli teknik çalışan olarak hizmet etmek üzere mezun oluyor. Türkiye sanayisine değer katan projelerin sahibi Coşkunöz Holding, mesleki ve teknik eğitim kurumu olma misyonuyla faaliyete geçirdiği Coşkunöz Eğitim Vakfı bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle; kendine güvenen, üretken, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirilmesine destek oluyor.


Düz lise veya meslek lisesi mezunu olan 18 - 25 yaş arasındaki adaylar 1 adet fotoğraf ve diploma ile 30 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. 9 Eylül 2019’da başlayacak eğitimler, fabrikada bulunan atölye ve laboratuvarlarda 18 ay boyunca verilecek. Program süresince öğrencilerin ulaşım, yemek, kırtasiye ihtiyacı, iş güvenliği ekipmanları CEV tarafından karşılanacak ve burs desteği sağlanacak.


Milli Eğitim Bakanlığı Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan protokol çerçevesinde, “Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı (CNC) Programı”nı başarıyla tamamlayan öğrencilere, eğitim kurumu tarafından ikinci bir diploma ve Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan katılım sertifikası verilecek. Öğrenciler program boyunca meslek lisesi öğretmenleri, uzmanlar ve usta öğreticiler rehberliğinde makine ve kalıpçılık üzerine eğitim alacak. Günümüz teknolojisine uygun CNC ve klasik tezgahların kullanımını, bunları destekleyici temel bilgisayar, AutoCad, Solidworks, ölçme ve kontrol araçlarını öğrenecek. Son aşamada ise vakıf ve fabrika atölyelerinde rotasyona tabi tutularak üretimde deneyim edinme imkanı bulacak. Eğitimi başarı ile tamamlayan mezunlar, firmalarda CNC operatörü, fikstür işçisi, kalıp üretim işçisi, kalıp bakım işçisi, makina montaj işçisi, kalite kontrol işçisi, seri üretim işçisi(pres-kaynak) ve bakım işçisi olarak çalışabilecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:00
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