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Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü tanıtımı yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 81 ilde 81 okul arasında yer alan Protokolün tanıtımı Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 09:26
Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü tanıtımı yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 81 ilde 81 okul arasında yer alan Protokolün tanıtımı Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.


Tanıtıma Vali yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Murat Demir, Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası temsilcileri, basın mensupları, okul idarecileri ve alan şefleri katıldı.


Okul Müdürü Gökmen Güler protokolün amacı, içeriği, okulun yükümlülükleri ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.


İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise 2023 hedefleri çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin önemi, ülke ekonomisindeki rolü hakkında bilgi vererek “Protokolün amacı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile TOBB ve TOBB Eknomi Teknik Üniversitesi iş birliğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasıdır” dedi.


Vali yardımcısı İhsan Ayrancı’da Erzincan’da Mesleki Eğitimin belirli bir seviyeye gelmesi için tüm paydaşların ortak hareket edeceğini ve her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.


Protokol ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin artırılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:26
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