“Meslek Yüksekokullarına yönelik arama konferansı” sona erdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yönetiminde ve Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansı, gerçekleştirilen son gün toplantılarıyla sona erdi.

11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Arama Konferansına, meslek yüksekokulları ile birim ve koordinatörlüklerin yönetim kadroları katılım sağlarken, her yönetici kendi birimleri ve 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İlk gün Kültür Merkezi Mavi Salonda, ikinci gün ise Konukevi 1’de devam eden Arama Konferansında, meslek yüksekokullarının faaliyetleri, sorunları ve çözüm arayışları konuşuldu. Yeni faaliyete geçen birim ve koordinatörlüklerin de tanıtıldığı programda, kurum içi iletişimin önemi bir kez daha vurgulandı.

Arama Konferansının ikinci gününde meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri ve çeşitli birim yöneticileri, karşılıklı grup çalışmaları ve sunumların ardından fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmaların bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlaması gerektiği vurgulanırken, birimlerin ortak çalışmalarıyla meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması, daha aktif ve işlevsel bir hale getirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, kurum içi iletişim olmadan ulusal ve uluslararası düzeyde iletişimin sağlıklı yapılamayacağı belirtilirken, yeniden yapılanma sürecinde iç ve dış paydaşların etkin katılımının sağlanması gerektiği ifade edildi.