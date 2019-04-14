0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

“Meslek Yüksekokullarına yönelik arama konferansı” sona erdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

14 Nisan 2019 Pazar 10:31
“Meslek Yüksekokullarına yönelik arama konferansı” sona erdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yönetiminde ve Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansı, gerçekleştirilen son gün toplantılarıyla sona erdi.


11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Arama Konferansına, meslek yüksekokulları ile birim ve koordinatörlüklerin yönetim kadroları katılım sağlarken, her yönetici kendi birimleri ve 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.


İlk gün Kültür Merkezi Mavi Salonda, ikinci gün ise Konukevi 1’de devam eden Arama Konferansında, meslek yüksekokullarının faaliyetleri, sorunları ve çözüm arayışları konuşuldu. Yeni faaliyete geçen birim ve koordinatörlüklerin de tanıtıldığı programda, kurum içi iletişimin önemi bir kez daha vurgulandı.


Arama Konferansının ikinci gününde meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri ve çeşitli birim yöneticileri, karşılıklı grup çalışmaları ve sunumların ardından fikir alışverişinde bulundu.


Gerçekleştirilen çalışmaların bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlaması gerektiği vurgulanırken, birimlerin ortak çalışmalarıyla meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması, daha aktif ve işlevsel bir hale getirilmesi konuları görüşüldü.


Toplantıda, kurum içi iletişim olmadan ulusal ve uluslararası düzeyde iletişimin sağlıklı yapılamayacağı belirtilirken, yeniden yapılanma sürecinde iç ve dış paydaşların etkin katılımının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başına mermer blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
    1. Başına mermer blok düşen inşaat işçisi..
    2. En bilgili insan gerçeği görebilendir
    3. Konya Ovası dış havzalardan su bekliyor
    4. TTD Başkanı Prof. Dr. Bayram: “Çevre..
    5. "Sudan yol ayırımında"
    6. Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona..
    7. Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına..
    8. 3 ayda bin 500 kaçakçılık olayı..
    9. Otel fiyatları yerli turist için erken..
    10. Kilo veremiyorsanız sebebi "duygusal"..
    11. 5G ilk olarak şehir merkezlerinde..
    12. Türkiye ile Belarus arasında STA..
    13. Ölümden ibret al!
    14. Hırsızlar da "Ar-Ge" yapıyor
    15. KOSGEB ilk çeyrekte KOBİ ve..
    16. Din bezirganları
    17. Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru
    18. Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay..
    19. Deutsche Bank çalışanları Commerzbank..
    20. Bakan Varank, KOSGEB'in ilk çeyrek..
    21. Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı..
    22. “Teknoloji çocukları susturan bir nevi..
    23. Kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı..
    24. Vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez
    25. İstanbul’da dolu
    26. Kepez Belediye Meclisi yeni döneme..
    27. Palandöken: “Kuralsızlık mutlaka..
    28. Hacivat ve Karagöz ilk defa sinema..
    29. İl genel meclisi üyelerinden Vali..
    30. Nostalji bu pazarda tekrar hayat..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede