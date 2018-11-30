Meslek memurluğu sınavına kimler başvurabilir? Çalışma ekonomisi mezunları meslek memur sınavına girecek mi?

AK Parti’nin Meclis Başkanlığına sunduğu torba yasada çalışma ekonomisi mezunlarını yakından ilgilendiren son dakika müjdesi geldi. Çalışma ekonomisi mezunları bundan böyle meslek memurluğu sınavına başvuruda bulunabilecek. İşte detaylar.

AK Parti'nin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek. Diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha sonra sınava girerek meslek memuru olanların, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği süreler, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek.