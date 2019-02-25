Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı davranış Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiöğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak paketleme fabrikalarındantopladıkları narenciyeyi 3 ayrı şehirde eğitim gören öğrencilere gönderdi.

Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiöğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak paketleme fabrikalarındantopladıkları narenciyeyi 3 ayrı şehirde eğitim gören öğrencilere gönderdi.

Okulun İyilik Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında,narenciyesi olmayan Türkiye’nin her yerindeki ilkokul öğrencilerinin hayalleriningerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda narenciye paketlemefabrikalarından topladıkları 6.5 ton portakal ve mandalinayı Şanlıurfa, Diyarbakırve Kastamonu’ndaki ilkokul öğrencilerine gönderen Mersin Özel ŞişecamMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza attı.İyilik Kulübü Başkanı Biyoloji öğretmeni Esma Kök, ilerleyen günlerde bu türetkinlikleri çoğaltarak devam edeceklerini söyledi.

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