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Meslek lisesi ailelerle buluşuyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kahta Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yapıyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:33
Meslek lisesi ailelerle buluşuyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kahta Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yapıyor.


Öğrenciler, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin tadilat ve tamirat işlerini yaparak iyilik yapma duygusunu tadıyor ve hayatlarına değer katıyor. Okul idaresi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılabilecek yardımlar konusunda veliler ile görüşmelerde bulundu.


Yapılan görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Mahallesinde ihtiyaç sahibi ailenin mutfağının tadilattan geçirilmesine ve mutfak dolabının yapılmasına karar verildi.


İhtiyaçların belirlenmesinin ardından öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailenin mutfağını temizleyerek boyadılar. Boyama işleminin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi aile mutfak dolabına kavuştu.


Projeyle öğrencilerde merhamet duygusunun geliştiğini söyleyen Proje Koordinatörü Öğretmeni Ahsen Yılmaz, "Bu proje ile öğrencilerimizin merhamet duygusunu geliştirirken ihtiyaç sahibi ailelerin de bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi ailelerden aldığı dua her şeye değer" dedi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulunularak, proje çalışmaları hakkında Okul Müdürü Nevzat Güzel’den bilgi aldı.


Projeyle öğrencilerin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra hemşehrilerine de yardım ettiklerini belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, “okulumuz, projenin birinci basamağında ihtiyaç sahibi olan bir ailenin yakacak, gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını giderdi. Projenin ikinci basamağında ise okul idaremizce belirlenen ailenin tadilat ve tamirat işlerini yürüttü.


Öğrencilerimiz, mutfak dolaplarının yapılması ve mutfak duvarlarını boyayarak ailenin bir nebzede olsa ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Burada önemli olan öğrencilerimiz gönüllere dokunmasını, insan olmanın değerlerini, yardımlaşmanın verdiği hazzı kazanmasıdır. Projenin yürütülmesinde emeği geçen okul idaresi, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Bakımı yapılan ev sahipleri yapılan bu çalışmalardan dolayı ilçe Milli Eğitim Şube İsmail Öner’e, okul idaresine ve öğrencilere teşekkür ederek, “Biz yaptıramadık, öğrenciler gelip bu işleri yaptı. Desteği olan herkesten, öğretmenlerimizden Allah razı olsun" diye konuştular.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:33
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