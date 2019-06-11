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Meslek liseliler yaptıkları oyuncakları görücüye çıkardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk kez ahşap oyuncak yarışması düzenlendi.

11 Haziran 2019 Salı 18:21
Meslek liseliler yaptıkları oyuncakları görücüye çıkardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk kez ahşap oyuncak yarışması düzenlendi. Yarışmaya 81 ildeki tematik liselerden 427 proje katıldı. Finale kalan 100 oyuncak MODEF Fuarcılık Salonu’nda sergilenmeye başlandı.


Ülkemizde yerli ahşap oyuncak çeşitliliğinin artırılması, kabiliyetli öğrencilerin sektöre kazandırılması maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ve özel meslek liseleri ile özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 22 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ahşap oyuncak yarışması düzenlendi. İki kategoride yapılanyarışmaya ilgi büyük oldu. 475 başvuru yapılan yarışmada serbest kategoride ilk 50, temalı kategoride ilk 50 sırada yer alan oyuncaklar sergilendi.


İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası sponsorluğunda yapılan yarışmada birincilik ödülü 4 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü 2 bin TL olarak belirlenen yarışmada ayrıca Autodesk firması tarafından dereceye girenlere 500 TL hediye çeki verilecek.


Serginin açılışına konuşan Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden Sorumlu Daire Müdürü Ertuğrul Geçgil, Türkiye de ilk olan bir projeye imza attıklarını belirterek, yapılan yarışmaya ilgiden memnun olduklarını söyledi. Gengil, bu yıl ilkini düzenledikleri yarışmada eksiklikleri görerek giderme fırsatı bulacaklarını ifade etti.


Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide ahşaptan yapılan oyuncuklar dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:21
  1. sergi

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