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Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi - 2019'un ilk 8 aylık döneminde gelirde geçen yıla göre yüzde 38'lik artış yaşandı - İl bazında en fazla geliri Ankara, Antalya ve Hatay elde ederken okullar düzeyinde Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk sırada yer aldı - Alan bazında en fazla gelir konaklama ve seyahat, mobilya ve iç mekan tasarımı ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında sağlandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, en büyük çok gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu.

Ankara'da ilk 8 ayda Ankara'da 14, Antalya'da 11 ve Hatay'da 9 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

En fazla geliri Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. 5 milyon liralık üretim yapan Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3,8 milyon liralık üretimle Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3,6 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Bu yılın ilk 8 ayında en fazla gelir konaklama ve seyahat hizmetleri alanında sağlandı. 59 milyon liralık üretim yapılan konaklama ve seyahat hizmetleri alanını 32 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve 28 milyon liralık üretimle yiyecek içecek hizmetleri alanı takip etti.

2018'in ilk 8 ayı ile karşılaştırıldığında 2019'un aynı döneminde gelirde yüzde 38'lik artış yaşandı.

- Hazine kesintisi yüzde 1'e düştü

Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor. Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacak.

Döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisinin 2018 yılı sonunda yüzde 15'den yüzde 1'e düşürülmesinin üretim artışını sağladığına işaret ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
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