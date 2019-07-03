Meslek liselerinden ekonomiye 128 milyon lira katkı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 6 ayında yapılan üretimden 128 milyon lira gelir elde edildi.



AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, en büyük gelir sağlayan iller Ankara, Hatay ve İzmir olarak sıralandı.

Ankara'da 9, Hatay'da 8,5, ve İzmir'de ise yaklaşık 5 milyon liralık üretim gerçekleşti. En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 3,5 milyon liralık üretim yapan Hatay Dörtyol Recep Atakaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3,3 milyon liralık üretimle Hatay Payas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve 3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

- Hazine kesintisi yüzde 1'e düştü

Bakanlık yetkilileri, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalıştıklarını ifade ederken, böylece mezunların, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarının da çoğalacağına vurgu yapıldı.

Döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmesinin de bu artışı sağladığı belirtildi.