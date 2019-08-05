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Meslek Edindirme Merkezleri Faaliyetleri

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 12 Kadın Meslek Edindirme Merkezinde 6 bin 750 öğrencinin kursa geldiğini söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:46
Meslek Edindirme Merkezleri Faaliyetleri

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 12 Kadın Meslek Edindirme Merkezinde 6 bin 750 öğrencinin kursa geldiğini söyledi.


Belediye Başkanı Bulut, Kilis Belediyesine bağlı kentin her bölgesine hitap eden 12 Kadın Meslek Edindirme Merkezi bulunduğunu ifade ederek, “Merkezlerimiz, faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Kadın Meslek Edindirme Merkezlerine ek olarak gençlerimize hitaben de 4 katlı bir taşınmaz da Gençlik Merkezi olarak açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.Bu merkezlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında ulusal ve uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yürütülen işbirliği içerisinde Belediyemize asgari seviyede mali yük oluşturacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Merkezlerimizde sosyal alan ve meslek edindirme kursları verilmekte, bunun dışında sahada da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın birçok ihtiyacı giderilmekte, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek bunlara maddi ve manevi birçok alanda destek sağlanmaktadır” dedi.


Başkan Bulut,2019 yılı ilk altı aylık dönemin yapılan faaliyetleri şöyle sıraladı: “Merkezlerde 450 kur açıldı.Kurslara katılan öğrenci sayısı 6 bin 750 kişidir. Sosyal Uyum ve Entegrasyon Faaliyetleri 227 kişidir. Psikolojik Destek ve Danışmanlık 388 kişi, Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım 843 kişi, Yaşlılara Yemek Hizmeti 4 bin 300 kişi,Ev ve Çevre Temizliği bin kişi, Evde Kişisel Bakım Hizmeti ise 831 kişi faydalanmıştır” dedi.


Başkan Bulut, “Vatandaşlarımız bilmelidir ki yukarıda kısaca özetlenen faaliyetlerimiz hiçbir siyasi endişe ve beklenti içerisine girilmeden, sırf Allah rızası ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gizlilik ve hakkaniyet içerisinde yürütülmekte;hizmetlerimizden yararlanıcı vatandaşlarımızın rencide olmaması için gereken titizlik gösterilmektedir. Hiçbir faaliyetimizde gerek kurumumuzu gerekse şahısları öne çıkaracak bir çaba içerisine girilmemesine özellikle gayret gösterilmektedir.Bu hassasiyetimiz bazı kesimlerce Belediyemiz ve bağlı birimlerin çalışmaları hakkında olumsuz haberlere konu edilebilmektedir. Şov ve reklam yapmadan hassas bir şekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizi vatandaşlarımızın, art niyetli haber ve dedikodulara itibar etmeden doğru tahlil edeceğine inanıyoruz. Özellikle sosyal alanlarda yürüttüğümüz faaliyetlerimizle ilgili hassasiyetlerimiz göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla Belediyemizin sosyal medya hesaplarında gerekli bilgilendirme ve yayınlar da yapılmaktadır" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:46
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