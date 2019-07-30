0553 313 94 23

MESKİ’nin stratejik plan hazırlıkları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları katılımcı yönetim anlayışıyla devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:48
MESKİ’nin stratejik plan hazırlıkları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları katılımcı yönetim anlayışıyla devam ediyor.


MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılan çalışmanın ardından, Arıtma Tesisleri D1 Su Deposu Yerleşkesi Eğitim ve Toplantı Salonu’nda 2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmaları çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman tarafından hazırlanan iş planı konusunda sunum yapıldı. Çalıştayda ayrıca mevcut durum analizi çalışmaları, kurumun misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan 2020-2024 stratejik planda yer alacak stratejik amaç ve hedefleri içeren sunum gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet ve kargo üzerinden silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı
    1. İnternet ve kargo üzerinden silah..
    2. Sandıklı’daki yangında 5 hektar..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    5. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    6. NASA açıkladı: Türkler rekora imza..
    7. Oğluna torpil yapan CHP'li başkanın..
    8. Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü"..
    9. Rusya'da dev orman yangını! Acil durum..
    10. Divock Origi Süper Lig'e geliyor!
    11. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    12. Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a..
    13. Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?
    14. MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören..
    15. Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    17. AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni..
    18. "Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama..
    19. Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan..
    20. Döviz kurları
    21. ABD, Suudi Arabistan için özel savaş..
    22. Başkan Gürün; "Körfezdeki rengin..
    23. Saha bakım çalışmaları devam ediyor
    24. Karaköprü Belediyespor’un fikstürü..
    25. Endonezya yasa dışı atıkları geri..
    26. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    27. Bilecik Belediyesi’nden eğitim ve..
    28. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    29. Başkan Güder çocuklarla bir araya geldi
    30. Karacabey Ihlamur Festivali başlıyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!