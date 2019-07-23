MESKİ’nin stratejik plan çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresiGenel Müdürlüğü’nün, 2020-2024 stratejik planı hazırlık çalışmalarına devam edildiğibildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, stratejik plan hazırlıkçalışmaları kapsamında aboneler, STK’lar, belediyeler, dernekler, odalar, cemiyetler,üniversiteler, il parti başkanlıkları, baro, kaymakamlıklar ve DSİ’nin de arasındabulunduğu kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelinerek, MESKİ’nin ana hizmet alanları,5 yıllık hizmet süresi içinde eleştirilen hizmetleri, gelecek 5 yıl içerisinde kurumdanbeklentiler, hangi faaliyet ve hizmetlere önem verilmesi gerektiği konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 5 yıllık seçim vaatleri de göz önündebulundurularak hazırlanan analiz sonuçları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığıkoordinesinde tüm harcama birimleri ve ekip üyelerine bildirildi. Bu kapsamda StratejiGelişim Dairesi Başkanlığı tarafından, daire başkanları ve şube müdürlerinebilgilendirme sunumu, stratejik plan çalışma ekibine ise stratejik plan eğitimi verildi.

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürü Hasan Apçin tarafından daire başkanları veşube müdürlerinden oluşan Stratejik Plan Hazırlama Kuruluna yapılan bilgilendirmesunumunda, misyon, vizyon, temel değerler ve buna bağlı olarak amaç, hedef vetemel performans göstergeleri ile gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin birbirleri ilebağlantılarının kurulmasının öneminin yanı sıra stratejik planda yer alması gerekentemel kavramlar aktarıldı.

Stratejik plan çalışma ekibine yönelik eğitimde stratejik planının önemi, basamakları ve teknik kavramları hakkında detaylı bilgiler ve stratejik plan hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken detaylar anlatıldı.

Eğitimde, kamu yararına faaliyetlerin etkili biçimde yerine getirilmesi için ihtiyaçların tespit edilip buna uygun vaziyette hareket edilmesi gerektiği ve bu ihtiyaçların etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için de stratejik bir planlamanın olmasının şart olduğu belirterek, MESKİ’nin 5 yıllık planlamasının yapılacağı ifade edildi.