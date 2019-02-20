MESKİ’den ‘su kesintisi’ haberlerine yalanlama

MERSİN (İHA) – Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Mersin’de Cuma gününden pazar gününe kadar 48 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı yönündeki haberlerinin asılsız olduğunu, söz konusu tarihte su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sosyal medyada, “Cuma günü saat 08.00’den pazar günü saat 08.00’e kadar Mersin merkezin tamamına yakınında 48 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacaktır” şeklinde paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, “Mersin’de planlı su kesintisi uygulaması yapılacağı, kurumumuz tarafından kamuoyu ivedilikle bilgilendirilmektedir. Su kesintisinin yeri ve zamanı, MESKİ Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı gibi basın yayın organlarına da servis edilerek halkımızın durumdan haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca abonelerimize su kesintisine dair kısa mesajla da bilgi verilmektedir. Sosyal medyada yer alan tarihlere ilişkin su kesintisi programı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın MESKİ Genel Müdürlüğüne ait olmayan, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturan bu tür iddialara itibar etmemeleri hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.