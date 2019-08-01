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MESKİ’den “can dostları unutmayalım” çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla vatandaşları sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
MESKİ’den “can dostları unutmayalım” çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla vatandaşları sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.


MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Mersin’de sıcak havanın etkisini arttırdığı bu günlerde sokak hayvanlarının da en büyük ihtiyacının su olduğunu ifade ederek, “Bizler, bu sıcak günlerde elimizden su şişelerini eksik etmiyor ve istediğimiz zaman, istediğimiz yerde suyu temin edebiliyoruz. Ancak sokak hayvanlarının böyle bir imkanı yok. İnsanların olduğu kadar sokak hayvanlarımızın da suya ihtiyacı var. Can dostlarımızın su ihtiyacını gidermek için vatandaşlarımız da apartman, yazlık ev, müstakil ev ve site gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine, iş yerlerinin önüne koyacakları bir kap su ile sokak hayvanlarımızın yanında olabilir” dedi.


Bir kap suyun canlıların yaşamı için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Taşkın, Mersinli vatandaşların bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
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