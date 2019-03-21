MESKİ’den Anamur’daki arıtma arızası açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesindeki arıtma tesisinin derin deniz deşarz hattında meydana gelen arızaya ilişkin, sosyal medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MESKİ’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, ’rezalet kepazelik, beceriksizlik, Anamur sahilleri lağım kokuyor, arıtma-eritme farklı şeyler’ şeklinde yanlış bilgi ve yönlendirme içeren ifadeler yer aldığı belirtilerek, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Günlük 12 bin 360 metreküp kapasiteye sahip ileri atıksu arıtma tesisi olan Anamur Atıksu Arıtma Tesisine, kanalizasyon şebekesi ile iletilen atıksuların arıtılarak herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen bin 600 metre açığa ve 24 metre derine deşarj edildiği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu bilgiler verildi; "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile Anamur Atıksu Arıtma Tesisi derin deniz deşarj hattı kırılmış ve karaya çıkmıştır. Olay ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerek şifahi gerekse yazılı olarak derhal bilgi verilmiştir. Hattın tamiratı ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, bakım-onarım ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir. İlimiz genelinde faaliyet göstermekte olan Anamur Atıksu Arıtma Tesisi dahil tüm atıksu arıtma tesisleri 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmakta olup, tüm tesislerimizin giriş ve çıkış sularının karakterizasyonları gerek tesis laboratuvarlarında gerekse Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarında sürekli izlenmektedir. Bununla birlikte tüm atıksu arıtma tesislerimizin çıkış sularından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş laboratuvarca iç denetim numuneleri alınmakta, analiz sonuçları bakanlık veri tabanına işlenmekte olup yine tüm tesislerimiz il müdürlüğü tarafından dış denetimler ile denetlenmektedir. Ayrıca Anamur Atıksu Arıtma Tesisi gibi debisi 10 bin metreküpün üzerinde olan tüm atıksu arıtma tesislerimizde yer alan Sürekli Atıksu İzleme Kabinleri ile tesis çıkış suyu karakterizasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürekli izlenmektedir. Mersin sahillerinin her noktasında güvenle denize girilebilmesi amacıyla arıtılmamış 1 metreküp atıksuyun bile alıcı ortama deşarj edilmemesi için şehrimizin farklı noktalarına konumlandırdığımız atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon şebekeleri vasıtasıyla toplanan atıksuların arıtılmasını sağlayan MESKİ Genel Müdürlüğü hakkında sosyal medyada yer alan ifadeler asılsızdır."