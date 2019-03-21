0553 313 94 23

MESKİ’den Anamur’daki arıtma arızası açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesindeki arıtma tesisinin derin deniz deşarz hattında meydana gelen arızaya ilişkin, sosyal medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:58
MESKİ’den Anamur’daki arıtma arızası açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesindeki arıtma tesisinin derin deniz deşarz hattında meydana gelen arızaya ilişkin, sosyal medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


MESKİ’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, ’rezalet kepazelik, beceriksizlik, Anamur sahilleri lağım kokuyor, arıtma-eritme farklı şeyler’ şeklinde yanlış bilgi ve yönlendirme içeren ifadeler yer aldığı belirtilerek, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


Günlük 12 bin 360 metreküp kapasiteye sahip ileri atıksu arıtma tesisi olan Anamur Atıksu Arıtma Tesisine, kanalizasyon şebekesi ile iletilen atıksuların arıtılarak herhangi bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen bin 600 metre açığa ve 24 metre derine deşarj edildiği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu bilgiler verildi; "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile Anamur Atıksu Arıtma Tesisi derin deniz deşarj hattı kırılmış ve karaya çıkmıştır. Olay ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerek şifahi gerekse yazılı olarak derhal bilgi verilmiştir. Hattın tamiratı ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, bakım-onarım ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir. İlimiz genelinde faaliyet göstermekte olan Anamur Atıksu Arıtma Tesisi dahil tüm atıksu arıtma tesisleri 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmakta olup, tüm tesislerimizin giriş ve çıkış sularının karakterizasyonları gerek tesis laboratuvarlarında gerekse Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarında sürekli izlenmektedir. Bununla birlikte tüm atıksu arıtma tesislerimizin çıkış sularından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş laboratuvarca iç denetim numuneleri alınmakta, analiz sonuçları bakanlık veri tabanına işlenmekte olup yine tüm tesislerimiz il müdürlüğü tarafından dış denetimler ile denetlenmektedir. Ayrıca Anamur Atıksu Arıtma Tesisi gibi debisi 10 bin metreküpün üzerinde olan tüm atıksu arıtma tesislerimizde yer alan Sürekli Atıksu İzleme Kabinleri ile tesis çıkış suyu karakterizasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürekli izlenmektedir. Mersin sahillerinin her noktasında güvenle denize girilebilmesi amacıyla arıtılmamış 1 metreküp atıksuyun bile alıcı ortama deşarj edilmemesi için şehrimizin farklı noktalarına konumlandırdığımız atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon şebekeleri vasıtasıyla toplanan atıksuların arıtılmasını sağlayan MESKİ Genel Müdürlüğü hakkında sosyal medyada yer alan ifadeler asılsızdır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik ediyoruz
    1. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    2. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    3. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    4. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    5. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    6. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    7. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    8. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    9. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    10. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    11. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    12. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    13. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    14. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    15. Huzurevi sakinleri için kermes
    16. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    17. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    18. AB liderleri Brexit için bir araya..
    19. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
    20. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
    21. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    22. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    23. Döviz kurları
    24. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    25. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
    26. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    28. Bakan Akar, Millileştirilecek..
    29. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    30. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!