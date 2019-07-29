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MESKİ’de 2 daire başkanı emekli oldu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanı Ali Yanık ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Aysel Koçaş, emekliye ayrıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
MESKİ’de 2 daire başkanı emekli oldu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanı Ali Yanık ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Aysel Koçaş, emekliye ayrıldı.


1977 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığını ifade eden İçmesuyu Dairesi Başkanı Ali Yanık, “42 yıldır belediyede çalışmaktayım. 1994 yılında MESKİ Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla Yatırımlar Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladım. Daha sonra çeşitli birimlerde çalışmaya başladım. Son 4 yıldır sizlerle çalışma fırsatım oldu.Sizler çok düzgün, çok iyi, genç insanlarsınız. Sizlere de çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.


Altı buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Aysel Koçaş ise “MESKİ çalışanları ile çok güzel bir çalışma hayatımız oldu. Emeklilik kararı aldım. Allah bize ve size sağlık, huzur dolu bir hayat yaşamayı nasip etsin. Sizlere de çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, verdikleri hizmetlerden dolayı Yanık ve Koçaş’a teşekkür ederken, günü anısına plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
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