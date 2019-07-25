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MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA yazılımını güncelledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) yazılımının güncellemesini tamamladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA yazılımını güncelledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) yazılımının güncellemesini tamamladı. Güncellemeyle suda kayıp-kaçak oranının en aza indirilmesi sağlanacak.


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, içme suyunda kayıp-kaçak sorununa kalıcı ve sistematik çözüm üretmek için altyapıda önemli çalışmaları hayata geçiren MESKİ’nin, içme suyunun bilgisayar ortamında adım adım izlenip ölçüldüğü SCADA sistemiyle suyun anlık kontrolünü ve daha verimli kullanımı sağlayacağı bildirildi.


Açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe ait mevcut SCADA yazılımının güncel versiyonu ile Silifke, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve diğer bölgelerde bulunan işletme tesislerinin lokal otomasyon işlemleri tamamlandı ve mevcut SCADA sistemine tam entegrasyonu gerçekleştirildi. Güncel versiyonu ile birlikte mevcut SCADA sisteminde yaşanan sıkıntılar son buldu. Silifke, Erdemli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin merkezinde bulunan terfi istasyonları ve içme suyu depoları SCADA merkezinden izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirildi. SCADA yazılımının güncellenmesiyle işletme maliyetleri hızla azalırken, işletme hatalarından kaynaklı su kayıpların önüne geçildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
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