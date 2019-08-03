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MESKİ, sosyal medyadaki ‘araç kiralama’ iddialarını yalanladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle sosyal medya üzerinden araç kiralama ihalesine yönelik öne sürülen iddiaları yalanladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
MESKİ, sosyal medyadaki ‘araç kiralama’ iddialarını yalanladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle sosyal medya üzerinden araç kiralama ihalesine yönelik öne sürülen iddiaları yalanladı.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özellikle sosyal medyada MESKİ’nin araç kiralama hizmetine ilişkin olarak yaptığı ihale ilanı duyurusu üzerinden Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü’ne yönelik asılsız iddialarla karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin harcamalarında tasarruf sağlanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması talimatları bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Bu talimat doğrultusunda; MESKİ Genel Müdürlüğü de tasarruf tedbirlerini hayata geçirmiştir. Kurumda, 2019 Ekim ayına kadar kiralık olan kamyon, kamyonet ve benzeri araç sayısı 221 iken; bu araçların 37’sinin iade edilmesi sağlanmıştır ve halen kiralık olarak çalıştırılan araç sayısı 184’e çekilmiştir” denildi.


MESKİ bünyesinde bugün için kullanımda olan araç sayısının 184 olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


“İhale duyuru ilanından da açık olarak görüleceği üzere yeniden kira için ihaleye çıkılan ve ekim ayından sonra kiralanacak araç sayısı da 184’ten 180’e indirilmiştir. Dolayısıyla MESKİ, belirtilen seçim sonrasındaki dönemden günümüze kadar olan dönemde 41 kamyon, kamyonet ve benzeri araçtan tasarruf etmiş ve bunların toplam gideri olarak 1 milyon 191 bin 820 lira tasarruf sağlamıştır. Üstelik araç kiralama ihalesinde yüzde 20 azaltma yetkisi de belediyemizin yetkisinde olacaktır. Mersin’in parası Mersin için harcanmış, Mersin’in cebinde kalmıştır. İş makinelerinin etkin ve verimli kullanılması ve amacına uygun olarak kullanılması hususundaki tedbirler, başkanımızın talimatı doğrultusunda sürdürülecek ve bundan sonraki süreçte de etkin olarak uygulanacaktır.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
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