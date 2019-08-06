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MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme suyu sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli’nin Kayacı Mahallesinde gerçekleştirdiği içme suyu çalışmasıyla 50 yıldır suyu olmayan 80 yaşındaki Nihat Cüce’yi, Kurban Bayramı öncesinde içme suyuna kavuşturdu.

06 Ağustos 2019 Salı 14:44
MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme suyu sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli’nin Kayacı Mahallesinde gerçekleştirdiği içme suyu çalışmasıyla 50 yıldır suyu olmayan 80 yaşındaki Nihat Cüce’yi, Kurban Bayramı öncesinde içme suyuna kavuşturdu.


MESKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesinde 50 yıldır içme suyu olmayan 80 yaşındaki Nihat Cüce’nin, MESKİ’ye talebini iletmesinin ardından çalışmalarına başlayan ekipler, su sorununu kısa sürede giderdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla ekipler çalışmalara başladı. MESKİ Erdemli Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Çiriş İçme Suyu Deposundan yaklaşık bin 300 metre içme suyu hat döşemesi yapılarak, Nihat Dede Kurban Bayramı öncesinde suya kavuştu.


İçme suyu ihtiyacını 50 yıldır pınardan ya da kuyudan sağlayan ve yapılan çalışmalardan dolayı mutluluk duyan Nihat Cüce, “Kayacı Mahallesinde 50 yıldır içme suyu sorunu yaşıyordum. 80 yaşındayım. Sağ olsun MESKİ Erdemli Şube Müdürlüğümüz içme suyu talebimizi yerine getirdi. Allah razı olsun. Herkesin eline, emeğine sağlık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:44
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