0553 313 94 23

MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu bayramdan önce çözecek

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesinin içme suyu isale hattındaki sorunun çözümü için harekete geçti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu bayramdan önce çözecek

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesinin içme suyu isale hattındaki sorunun çözümü için harekete geçti. MESKİ, su sorununu Kurban Bayramı öncesinde çözmeyi planlıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepirli Mahallesi isale hattının Soğucak Mahallesi girişi ve çıkışı arasında kalan 3 bin 350 metrelik kısım ile mahalle deposundan beslenen ve yenilenecek olan isale hattı ile çakışan şebeke hattının 573 metrelik kısmı yenilenecek.


Kepirli Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacının mahalledeki Kocapınar kaynağı ile Güzelyayla-Bekiralanı isale hattından ve Gözne Mahallesinden terfili olarak karşılandığı belirtilen açıklamada, “Mahallenin Gözne’den gelen isale hattının Soğucak Mahallesi içerisinden geçen çelik borulu kısmının ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle özellikle yaz aylarında meydana gelen arızalar, bu çalışmalar sonucunda giderilmiş olacak. İçme suyu isale hattı yenileme çalışmasının yanı sıra tahliye ve odası, vantuz odaları yapımı gerçekleştirilecek. Kepirli Mahallesine verilen içme suyunun debisi artırılırken, mahalleye daha sağlıklı su dağılımı sağlanmış olacak. Yapılacak olan yeni içme suyu isale hatları sayesinde meydana gelen arızalar ve her gün ortaya çıkan arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilecek. Bunun yanı sıra mevcutta kullanılan boruların değiştirilmesiyle mahalleye daha fazla su verilmesi sağlanacak. Böylelikle yeteri miktarda su bölgeye verilerek, içme suyu sorunu ortadan kaldırılacak” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
    1. Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4..
    2. Sakarya'da işçi servisi devrildi! 4..
    3. Çaya, çorbaya her gün defne yaprağı..
    4. Germencik’te yaz etkinliklerine..
    5. Yabancı analistlerden yeni dolar..
    6. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
    7. New York borsası yükselişle açıldı
    8. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    9. Akıncı Üssü davası
    10. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    11. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    12. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    13. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    14. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    15. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    16. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    17. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    18. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    19. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    20. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    21. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    22. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    23. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    24. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    25. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    26. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    27. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    28. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    29. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    30. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı