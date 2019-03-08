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MESKİ kalite tetkiklerini gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kalite yönetim sistemleri kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, 1.

08 Mart 2019 Cuma 17:17
MESKİ kalite tetkiklerini gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kalite yönetim sistemleri kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, 1. gözetim tetkiki, müşteri memnuniyeti yönetim sistemi standardı kapsamında belge yenileme tetkiki ile müşteri iletişim merkezleri sistemi 1. gözetim tetkikleri başarıyla gerçekleştirildi.


MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen tetkikler başarıyla tamamlandı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Yeni kalite standartlarını yakından takip ediyor ve kalitemizi günden güne yükseltiyoruz. Hizmet sunumunda hız, kalite, verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak ve yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yapmak suretiyle dinamik yapıyı korumak için çalışıyoruz. TSE’nin denetimleri sonucunda, kalite belgemizi yenileme hakkı kazanmış olmamız da bunun en güzel örneğidir. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak müşteri odaklı yaklaşım temel alınarak ve geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:17
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