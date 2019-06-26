0553 313 94 23

MESKİ, ızgara ve kanal temizlik çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde kanalizasyon ile yağmur suyu şebekesi ve yağmur suyu ızgara gider temizliği çalışmalarına hız verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
MESKİ, ızgara ve kanal temizlik çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde kanalizasyon ile yağmur suyu şebekesi ve yağmur suyu ızgara gider temizliği çalışmalarına hız verdi.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, kanalizasyon şebeke hatları ve yağmur suyu şebeke hatlarını özel arıtma sistemli kombine kanal temizleme aracı ile temizlerken, tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırdıkları bildirildi. Yaz mevsiminde vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına çalışmalara devam eden MESKİ ekiplerinin, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini titizlikle yürüttükleri belirtildi. Tıkalı noktalar belirlenirken, kanal temizliğinde özel olarak kullanılan kombine araçlarla alt yapı sistemlerinin temizliğinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, mahalle bazında yapılan taramalarda belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğü, vatandaşlardan gelen şikayet ve istekler değerlendirmeye alınarak çalışmalara yön verildiği kaydedildi.



MESKİ taleplere anlık çözüm getiriyor


Açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağmur suyu ve kanal ızgaralarının, parsel ve muayene bacalarının onarımını yaparken, deforme olan bacalar ve ızgaralar yenileniyor. Ayrıca oluşan altyapı problemlerine anında müdahale edilerek çözüme kavuşturulduğu dile getirilen açıklamada, “Alo 185 ve sosyal medya hesapları; facebook, twitter ve instagram sayfalarına gelen altyapı arıza şikayetlerini anından işleme alan MESKİ, logar kapağı, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara gece-gündüz demeden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor” denildi.



“Vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz”


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin girdiği, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz Mersin genelinde cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına hız verdik. Vatandaşların, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon bacalarının temizliği konusunda Mersin’in her noktasından haftanın 7 gün 24 saat hizmet veren ’Alo 185’ veya ’444 8 185’ numaralı hatlara bilgi vermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıkları atmamaları, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon şebekesine deşarj edilmemesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    1. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    2. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    3. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    4. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    5. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    6. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    7. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    8. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    9. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    10. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    11. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    12. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    13. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    14. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    15. Başkan Köse temizlik işleri..
    16. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    17. Türkiye, potada yükselişini..
    18. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    19. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    20. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    21. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    22. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    23. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    24. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    25. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    26. Büyükşehir’den kan bağışı
    27. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    28. Bu bebekler organik
    29. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    30. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi