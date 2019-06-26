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Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:01
Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi’nde bulunan mesire alanında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.E. (23) ve M.Ç. (40) silahla, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:01
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