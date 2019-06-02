Mesire alanı görsel güzelliğiyle hayran bırakıyor

Erzincan’da mesire alanı görsel güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Erzincan - Kemah yolu üzerinde bulunan Kemah Soğuk Sular Mesire Alanı, kentte hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu bu günlerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Piknik alanı olarak kullanılan mesire alanında kaynak suları ile oluşan küçük göletler, şelaleler, doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.

Kemah Soğuk Sular Mesire Alanında gün batımda güzel fotoğraflar çekildiğini, aile olarak güzel vakit geçirebildiklerini ifade eden vatandaşlardan Ahmet Özdemir, “Çok doğal bir yapısı olan bu yer, temiz havası, sakinliği ve huzur veren bir ortama sahip.” dedi.