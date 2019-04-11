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Mesir macunu coğrafi işaret aldı

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık: - "Mesir macunu coğrafi işaret olarak tescillendi. Ürün artık 'Manisa Mesir Macunu' şeklinde tanımlanacak. Bu bizim için büyük bir müjde"

11 Nisan 2019 Perşembe 15:45
Mesir macunu coğrafi işaret aldı

MANİSA (AA) - Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, mesir macununun coğrafi işaret olarak tescillediğini söyledi.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 479. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin tanıtım toplantısı bir kafede yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet edeceklerini söyledi.

Festivalde yabancı misafirleri de ağırlayacaklarını dile getiren Ergün, "10 kardeş şehrimizden temsilciler festivalin konuğu olacak. Ukrayna, Hindistan, Sri Lanka, Rusya, Endonezya ve Bulgaristan'dan gelecek 186 kişilik halk oyunları ekibi festivalimize renk katacak." diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise festivalin Manisa'nın tanıtımına büyük katkı yaptığını ifade etti.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da mesir macununun tescili için 2013 yılında başvuru yaptıklarını anımsattı.

Uzun zamandır bekledikleri sonucu geçen ayın sonunda aldıklarını vurgulayan Tanık, "Mesir macunu coğrafi işaret olarak tescillendi. Ürün artık 'Manisa Mesir Macunu' şeklinde tanımlanacak. Bu bizim için büyük bir müjde. Festivalde 6 ton mesir macunu saçacağız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da festival hakkında bilgiler paylaştı.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:45
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  4. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

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