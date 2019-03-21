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Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı

Manisa’da 23-28 Nisan tarihleri arasında 479.

21 Mart 2019 Perşembe 16:05
Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı

Manisa’da 23-28 Nisan tarihleri arasında 479.’su düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen temsili karma töreni sonrası yüzlerce vatandaş dualı mesir macunundan alabilmek için kazan başında adeta birbirlerini ezdi. Kazanın içinde mesir macunu yerine sadece macun yapımında kullanılan baharatları gören vatandaşlar hayal kırıklığı yaşasa da duruma aldırış etmeden baharatları toplamak için birbirleriyle yarıştı.


UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 479’uncusu 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlar ellerindeki boş kaplarla mesir macunu karma törenine katıldı. Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı. Geçtiğimiz yıllarda temsili olarak kazan içinde mesir macunu bulunurken bu yıl vatandaşlar kazanda sadece mesir macununda kullanılan baharatla karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Duruma aldırış etmeyen vatandaşlar yine de baharatları almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Elleri baharatla kaplanan bazı vatandaşlar şifalı olduğuna inanılan ellerindeki baharatları yalayarak tüketti. Yüzleri ve elleri baharata bulanan vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okunurken, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kazandaki baharatlar ise saniyeler içinde tükenirken geriye boş kazan kaldı.


Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ın yakalandığı hastalıktan Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile yapılan mesir macunu ile şifa bulmasının ardından sultan tarafından yayımlanan ferman ile 479 yıldan bu yana halka dağıtılan macunun birçok hastalığa şifa verdiğine inanılıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:05
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