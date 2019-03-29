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"Mesele, memleket meselesidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Pazar günü, 'Bizler Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet ederiz.' diyen HDP ile yürüyenlerle, 'Hayır kardeşim, egemenlik milletindir.' diyenlerin seçimi olacak. O yüzden bu yeni dönemde 81 il, 900'den fazla ilçe ve 300'den fazla belde adayımız, her biri bizim için birer Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mesele, memleket meselesidir"

29 Mart 2019 Cuma 18:29
"Mesele, memleket meselesidir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Pazar günü, 'Bizler Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet ederiz.' diyen HDP ile yürüyenlerle, 'Hayır kardeşim, egemenlik milletindir.' diyenlerin seçimi olacak. O yüzden bu yeni dönemde 81 il, 900'den fazla ilçe ve 300'den fazla belde adayımız, her biri bizim için birer Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mesele, memleket meselesidir." dedi.

Turan, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöpleri transfer etmek için Eceabat Belediyesine kazandırılan aracın hizmete alınma töreninde yaptığı konuşmada, kentin, Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı özel topraklara sahip olduğunu belirtti.

"Atatürk'ün bu topraklarda bedel öderken, gazi olurken esas niyeti, bu ülkenin egemenliğinin kayıtsız şartsız millette olmasıydı." diyen Turan, "Gazi Mustafa Kemal, bu bayrak dalgalanırken 'Tüm egemenlik milletin olsun' dedi. 'PYD komşumuz olsun. Terör örgütlerine göz kırparız. Türkiye'yi dışarıda HDP ile beraber şikayet ederiz' demedi. Tam aksine tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet ideali için bedel ödedi buralarda. O yüzden pazar günkü seçim, sadece 'Eceabat'ın asfaltını kim dökecek, çöpünü kim toplayacak' seçimi değil." diye konuştu.

Turan, 31 Mart'ta yapılacak seçimin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun. Bize, millete sormadan Suriye'nin hemen yanında bir terör örgütü kurulmasın." diyenlerle "PYD komşumuz olsun." diyenlerin seçimi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları söyledi:

"Pazar günü, 'Bizler Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet ederiz.' diyen HDP ile yürüyenlerle, 'Hayır kardeşim, egemenlik milletindir.' diyenlerin seçimi olacak. O yüzden bu yeni dönemde 81 il, 900'den fazla ilçe ve 300'den fazla belde adayımız, her biri bizim için birer Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mesele, memleket meselesidir."

Turan, daha sonra programa katılan partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:29
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. Çanakkale

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