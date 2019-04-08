"Mesele, kesinleşen hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır"

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Elbette Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararların, seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde 'kesinleşen' bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hukuki süreci yakından izlediklerini belirterek, seçimlerden önce özellikle sosyal medyada yürütülen "sahte seçmen" iddialarının sandığın güvenilirliğini zedeleyeceğini söylediklerini, tüm siyasi partileri, kanunun kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye ve varsa bir itirazları, delilleriyle birlikte seçim kurullarına bildirmeye davet ettiklerini anımsattı.

Bugün, siyasi partilerin temsilcilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin yaptıkları açıklamaları dikkatle dinlediklerini aktaran bildirerek, Feyzioğlu, "Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Elbette Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararların seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde 'kesinleşen' bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır." ifadesini kullandı.

Seçim mevzuatının hükümlerinin çok açık olduğunu bildiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık seçimden sonra, seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkanı yoktur.

Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkanı bulunmamaktadır. Türkiye'de seçimler, seçim hukukumuz uyarınca siyasi partilerin gözetim-denetiminde ve hakim güvencesinde yapılır. Seçim gününden çok önce kanuna ve YSK tarafından ilan edilen takvime göre kesinleşmiş seçmen listeleri ile sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışılması, demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerin tartışmaya açılması sonucunu doğurur. Bu tartışmanın galibi olmaz."

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğinin hiçbir siyasi partinin yanında veya karşısında olmadığını vurgulayarak, "Türkiye Barolar Birliği yargının üç kurucu unsurundan savunmayı temsil eden, bağımsız ve tarafsız bir kurumdur. Sadece ve sadece hukukun yanındadır. Her zaman da böyle olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



