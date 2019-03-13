AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sivil toplum kuruluşları olarak hassasiyetleriniz, şehriniz ve ülkenizin gelişimi yönünde olsun. Biz size siyasetin bir parçası olun demiyoruz ama diyoruz ki mesele siyasi bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele artık bir memleket meselesidir." dedi.

Ünal, Aydın'daki temasları kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti, ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Ünal, artık şehirlerin geçmişte olduğu gibi kendi alışkanlıklarıyla ve rutinleriyle varlıklarını sürdürebilme şanslarını kaybettiğini, şehirlerin 5, 10 ve 20 yıl sonrası düşünülüp planlanması gerektiğini söyledi.

Ünal, CHP'nin kazandığı şehirlerde hiçbir şeyin yapılmadığını savunarak, "Vatandaşımızın cumhuriyete, kazanımlarına, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dönük hassasiyetlerini istismar ederek kendi varlıklarını sürdürüyorlar. Yani şehirde hizmet üretip, sorunlarını çözüp, gelişimini planlayıp, şehrin dertleriyle dertlenip, 5 yıl, 10 yıl sonra çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı planlamayı bugünden düşünmek gibi bir dertleri yok. Dertleri ne küçük olsun, benim olsun, insanların cumhuriyetle ilgili, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hassasiyetlerini istismar edelim, yerimizi garantileyelim." diye konuştu.

Aydın'da yaşayan her vatandaşın kentle ilgili kaygılanması gerektiğini söyleyen Ünal, 10 yıldan beri bu şehrin gelişimini, büyümesini, dünyaya açılmasını, ekonomisini ve yatırımını engelleyen bu anlayışla mücadele edilmesi ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'ın kazanması için herkesin yüksek motivasyonla çalışması gerektiğini dile getirdi.

Ünal, Türkiye'de beka sorunu olmadığı yönünde yapılan konuşmaları eleştirerek, şunları kaydetti:

"Biz onlara diyoruz ki sizin dünyadan haberiniz yok herhalde. Türkiye'nin 4 tane terör örgütüyle mücadele ettiğinden, dünyanın içinden geçtiği türbülanstan, Amerika'nın Suriye'de terör örgütlerine nasıl destekçi olduğundan, bu ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki genel başkanın Suriye'deki terör örgütünü bir tehdit olarak görmemesinden ve 15 Temmuz sonrası FETÖ terör örgütüyle verilen mücadelenin mutlaka ve mutlaka devam ettirilmesi gerektiğinden... Çünkü FETÖ'nün ağzıyla konuşan, 15 Temmuz'a kontrollü darbe, tiyatro diyenler sizce FETÖ ile mücadele ederler mi? YPG'ye, PKK'ya PYD'ye arkadaşlar diye hitap edenler sizce bunlarla mücadele eder mi? Bu milletin beka meselesinin adı aynı zamanda bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesinin adı değil midir? Peki bunlar, bu millet için bir istiklal ve istikbal mücadelesi verir mi?"

Millet İttifakı'nın "millet" adını hak etmediğini ileri süren Ünal, "O yüzden bu seçimleri aynı zamanda bir istiklal ve istikbal seçimleri olarak da görmek gerekiyor. Hem şehrimiz için hem ülkemiz için sivil toplum kuruluşları olarak hassasiyetleriniz şehriniz ve ülkenizin gelişimi yönünde olsun. Biz size siyasetin bir parçası olun demiyoruz ama diyoruz ki mesele siyasi bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele artık bir memleket meselesidir.

Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Bunların PKK'ya, FETÖ'ye, PYD'ye, YPG'ye laf söylediğini siz hiç duydunuz mu, duymadınız. Bırakın laf söylemeyi PKK'nın siyasi uzantısıyla iş birliği yapmaktan en ufak çekiniyorlar mı, çekinmiyorlar. Zaten PKK'nın siyasi uzantısı da bu ittifakı rahat bir şekilde ifadelendiriyor. Durum böyle olunca bu meselenin bir memleket meselesi olduğu son derece açıktır." ifadesini kullandı.

Ünal, son 4 yıldır teröre karşı verilen mücadele neticesinde şehirlerin ve kırsalların terörden temizlendiğini vurgulayarak, şehirlerin artık güvenli olduğunu, hendeklerin ve çukurların kapandığını, teröristlerin bu çukurlara gömüldüğünü dile getirdi.

Terörle ilişkili olan belediyelere kayyum atanmasının eleştirildiğine de değinen Ünal, "Hem belediye başkanlarına hem diğer siyasilerin her birinin başına PKK bir komiser, bir kayyum atarken sesini çıkarmayanlar, devlet anayasanın bir gereği olarak teröristlerden o belediyeleri alıp, oralara kayyum atayıp oraları güvenli, yaşanabilir, huzurlu şehirler haline getirdiğinde niye seslerini çıkarıp buna itiraz ediyorlar. Bunlar kimden yana. Fotoğraf, kardeşlerim çok açık ve net. O yüzden hem bulunduğumuz ilde hem Türkiye genelinde yapacağımız çalışma çok kıymetli ve önemli." şeklinde konuştu.

Mahir Ünal, yerel seçim sürecinde Aydın'da iyi bir noktada olduklarına dikkati çekerek,1 Nisan'ın Aydın'ı 2023'e, 2053'e taşıyacak günün başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.



