Mescidsiz okul kalmasın

Ekrem Çetin

İbadet, hangi dinde olursa olsun insan ruhunun en temel gereksinimidir. İbadet etme isteğinin yaşı ve cinsiyeti yoktur. İslam dininde de namaz, imandan sonra ikinci temel ve değerdir.

Bu memlekette din, inanç, inandığı gibi yaşamak hürriyeti varsa okullarda mescidler olması ve öğrencilerin namaz kılması, kılabilmesi gerekir. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Nitekim, İngiltere’nin büyük bölümünde, 1944’ten bu yana kolejlerde, her sabah derslere başlamadan önce ibadet ve dua ediliyor. Öğrencilerin buna katılması da mecburî. Aynı şey bizde olsa kıyamet kopuyor. Yine 1868’den 1912’ye kadar Batıya açılmış penceremiz Galatasaray Lisesinde bütün Müslüman öğrencilerin vakit namazlarını okul camiinde, okulun resmî imamının ardında cemaatle kılmaları mecburî idi. Nasıl ki okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi varsa bu dersin işleyişi içinde okullarımızda mescidlerin olması şarttır. Okullarımızda Kütüphanelere, Laboratuvarlara, Beden eğitimi dersi için spor salonlarına ihtiyaç varsa Mescid de bir ihtiyaçtır doğal karşılanmalıdır. Devletimizin nasıl bir Diyanet Başkanlığı, yüz bine yaklaşan camisi, üç bin İmam-Hatip okulu, yüz binlerce resmî din hizmetlisi varsa, bu bir realite ise; okullarda mescid olması, namaz kılınması da tabiî karşılanmalıdır. Din, inanç, inancına göre yaşamak hürriyeti evrensel bir haktır. Bütün insan hakları ve hürriyetleri metinlerinde, sözleşmelerinde yazılıdır. Devletin yüz bine yakın resmî camii oluyor da, resmî okullarında niçin mescid olamayacakmış. Okullarda mescid istemeyenler aslında bütün camilerin kapatılmasını mı istiyor? Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulda ibadet etmek isteyen öğrencilere yönelik 1977 yılına ait genelgesine göre, okulda dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen öğrencilerin bu ihtiyaçlarını, okul yöneticilerinin kanuni mevzuat gereğince karşılaması gerekir.