Mescidsiz Fabrika!

Vakti zamanında Sakarya’daki Toyota fabrikasında, akit olarak açılmasına vesile olduğunuz mescid sebebiyle bunu size yazıyorum.

Kocaeli Şekerpınar’daki bir fabrikanın mescidi yok, benim bildiğim bodrum katında bakım bölümünde küçük bir odada kılınacak bir yer var, oraya giderken de tembihde bulunuluyor, seni biri görmesin diye.

Paydos saati öğle namazına göre ayarlanmalı, kış zamanı ise çay araları namaz kılacaklara ikindi ve akşam için göre ayarlanmalı. Namaza karşı bir tutum olmamalı. Allah muvaffak etsin.