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Mescid-i Haram'da "kara çekirge" operasyonu

Mekke Emirliği:"Beytullah'ın misafirlerini rahat ettirmek ve çekirgeleri yok etmek için 138 kişi ile 111 ekipmanın yer aldığı 22 uzman ekip görevlendirildi"

08 Ocak 2019 Salı 18:27
Mescid-i Haram'da "kara çekirge" operasyonu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Mekke'deki Mescid-i Haram'a "kara çekirgelerle" mücadele için 22 uzman ekibin gönderildiğini duyurdu.

Kâbe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'daki çekirgelerin görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Mekke Emirliği resmi Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beytullah'ın misafirlerini rahat ettirmek ve çekirgeleri yok etmek için 138 kişi ile 111 ekipmanın yer aldığı 22 uzman ekip görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya platformlarında dün Mescid-i Haram'da çok sayıda kara çekirgenin olduğu görüntülerin yayımlanması, umrecilerin sağlığını etkileme konusunda endişelere yol açmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:27
  1. Kara Çekirge
  2. Mekke
  3. Suudi Arabistan

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