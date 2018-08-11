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Mescid-i Haram'da inanılmaz olay! Kâbe'nin kapısını açarken tutuklandı

Suudi Arabistan'nın Mekke kentinde, Kâbe-i Şerif'in kapısına tırmanıp kapıyı açmaya çalışan şahıs polisin müdahalesiyle indirilerek tutuklandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:22

Kâbe-i Şerif'in kapısına tırmanıp kapıyı açmaya çalışan şahıs polisin müdahalesiyle indirilerek tutuklandı.

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti. Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü. Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa götürüldüğünü söyledi.

Tutuklanan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:22
  1. Suudi Arabistan
  2. Mekke
  3. Kabe
  4. Kabe-i Şerif
  5. Kabe'nin kapısını açmaya çalışan şahıs
  6. tutuklama

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