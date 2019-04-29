Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.



Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Mescid-i Aksa’nın temizlenmesi kampanyası çerçevesinde başlatılan temizlik çalışmalarında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.Kudüs İslam Vakfı tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile Ramazan ayına hazırlanan Aksa’nın dış cephesi ve kubbesi temizlendi.

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