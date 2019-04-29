Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.29 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Mescid-i Aksa’nın temizlenmesi kampanyası çerçevesinde başlatılan temizlik çalışmalarında Mescid-i Aksa’nın kubbesi yıkandı.Kudüs İslam Vakfı tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile Ramazan ayına hazırlanan Aksa’nın dış cephesi ve kubbesi temizlendi.
YORUM YAZ